Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере драгметаллов

Белорусский президент подписал соответствующий указ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Белоруссии и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Как сообщило агентство БелТА, белорусский лидер подписал соответствующий указ. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство финансов республики.