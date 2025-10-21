Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере драгметаллов
Редакция сайта ТАСС
14:59
МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Белоруссии и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
Как сообщило агентство БелТА, белорусский лидер подписал соответствующий указ. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство финансов республики.