Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета

Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу, где обсудили проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов. Внесенный бюджет сбалансирован.

"Он позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создаёт условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - подчеркнул председатель правительства.

Володин же сообщил, что проект нового трехлетнего бюджета проработан в профильных комитетах Государственной думы. В среду, 22 октября, депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении.

Володин также проинформировал Мишустина о поступающих в Думу предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив, внесенных правительством в составе бюджетного пакета.

Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу, добавив, что Минфину будет поручено оперативно проработать указанные предложения при участии заинтересованных министерств и ведомств.