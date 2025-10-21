Рынок акций РФ ускорил снижение и опускался почти на 5%

Индекс Мосбиржи находился на отметке 2 608,42 пункта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии ускорил снижение и опускался почти на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 3,34%, до 2 653,22 пункта, индекс РТС - на 3,33%, до 1 030,18 пункта.

К 18:14 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 608,42 пункта (-4,97%), индекс РТС составлял 1 010,12 пункта (-4,96%).

В начале основной торговой сессии, по данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС теряли по 1,53% и находились на отметках 2 702,85 и 1 046,55 пункта соответственно.