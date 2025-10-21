ЦБ хочет обжаловать решение по делу об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ

Регулятор отмечает, что подобные действия подрывают доверие к финансовому рынку

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ по делу об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России планирует обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ. Банк России придерживается ранее заявленной в судах позиции. По мнению Банка России, нормы закона об ограничении возможности истребования имущества, приобретенного на организованных торгах, направлены на обеспечение стабильности оборота и повышение доверия лиц к организованным торгам", - отметили в ЦБ.

Также регулятор отмечает, что изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку.

О ходе спора

Арбитражный суд Пермского края весной 2024 года удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритариям. В совокупности миноритарии, подавшие апелляции, владеют более 10 тыс. акций завода. Всего же истребованных в пользу государства акций более 40 тыс. Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году у четырех крупных акционеров, которым принадлежали более 350 тыс. акций предприятия: Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

В ходе судебных заседаний представитель Генпрокуратуры РФ сообщал, что более тысячи миноритарных акционеров СМЗ подписали соглашение с госкорпорацией "Росатом" о выплате средств за изымаемые акции.

Соликамский магниевый завод является лидером магниевой и редкометалльной промышленности России. На долю предприятия приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки. В 2023 году пакет акций СМЗ был передан госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса по указу президента России.