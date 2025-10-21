РЭЦ представил инициативы по развитию экспорта через маркетплейсы

В центре отметили, что сеть национальных магазинов за последние годы стала ключевым инструментом продвижения отечественной продукции на международных электронных торговых площадках

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) представил на заседании комиссии Госсовета по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт", которое состоялось в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", инициативы по развитию экспорта через маркетплейсы. В частности, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина представила результаты и планы развития программы Национальных магазинов "Сделано в России" - коллективных магазинов и витрин с российскими товарами на международных и зарубежных страновых электронных торговых площадках, сообщили в организации.

"Через Национальные магазины зарубежные покупатели получают доступ к более чем 3 тыс. товарных позиций от 848 российских производителей, из которых 77% - малый и средний бизнес. Национальные магазины "Сделано в России" стали мощным инструментом поддержки наших производителей в продвижении на внешних рынках", - заявила Никишина.

В РЭЦ отметили, что сеть национальных магазинов за последние годы стала ключевым инструментом продвижения отечественной продукции на международных электронных торговых площадках. Сегодня она составляет 50 онлайн-магазинов на 21 площадке в 8 странах - от Китая и Вьетнама до ОАЭ и Узбекистана. Программа позволяет компаниям с минимальными издержками размещать товары за рубежом и получать доступ к широкой дистрибутивной сети, добавили в организации.

В заседании приняли участие руководители крупнейших российских маркетплейсов Ozon и Wildberries. Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким отметила, что маркетплейс предоставляет продавцам не только возможность выйти "на полку" маркетплейса, но и доступ к международным рынкам, значительно расширяя экспортный потенциал их бизнеса. "Это реальная поддержка несырьевого неэнергетического экспорта. Любой производитель из глубинки может предложить свою продукцию напрямую потребителю, причем уже сейчас через Wildberries продавец может поставлять товар в 7 стран. И мы продолжим работать над развитием международного направления. В приоритете - страны Востока и Глобального Юга", - добавила Ким.

В 2024 году РЭЦ запустил совместный проект с Ozon - акцию "Красота создается в России". В страновом разделе Ozon была запущена одноименная витрина и специальный раздел "Соберите свой бьюти-бокс" с более чем 900 косметическими товарами 10 компаний - участниц проекта. Акция стала частью масштабного проекта РЭЦ "Бьюти-бокс "Сделано в России", направленного на продвижение российской косметики и женского предпринимательства.

"Российская косметика становится все более востребованной - только за 9 месяцев этого года экспорт данной категории через Ozon в страны СНГ вырос более чем в 2 раза. Это яркое подтверждение растущего спроса не только внутри страны, но и за рубежом. Наши совместные проекты с Российским экспортным центром - важный инструмент продвижения отечественных брендов в странах СНГ, в которых мы развиваем наше присутствие и логистическую инфраструктуру. Благодаря этому мы создаем российским производителям комфортные условия для выхода на международные рынки", - отметила директор Ozon СНГ Наталья Боер.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.