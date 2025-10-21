Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос до 11,408 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 4,1% - до 2 632,42 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 4,08% - до 1 019,41 пункта.

Курс юаня вырос на 13,3 копейки - до 11,408 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня корректировался вниз, опускаясь ниже 2 700 пунктов. Безоткатный рост рынка более чем на 8% за четыре сессии сформировал у части инвесторов желание зафиксировать прибыль, и новостной фон как раз принес поводы. В частности, сообщения зарубежных СМИ о якобы отложенных переговорах руководителя МИД РФ и американского госсекретаря и возросшем риске переноса встречи президентов России и США. Позднее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров опроверг эту информацию", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста оказались акции "Мосэнерго" (+0,7%), возможно, в связи с тем, что угроза законодательного запрета энергокомпаниям на выплаты дивидендов миновала, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Значительнее всего снизились акции СПБ биржи (-6,7%), возможно, на фоне геополитической неопределенности.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 октября - 2 625-2 755 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 80-83 рубля, юаня - 11,25-11,55 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600-2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,2-11,6 рубля соответственно.