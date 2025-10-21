ЕК предложит схему экспроприации российских активов через несколько недель

Возможную сумму еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис не уточнил

Редакция сайта ТАСС

Здание Еврокомиссии © HJBC/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) через несколько недель предложит официальную схему экспроприации активов России под видом некого "репарационного кредита Украине", таким образом к саммиту ЕС 23-24 октября эта схема представлена не будет. Это признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Еврокомиссия представит схему репарационного кредита под замороженные российские активы, если на саммите ЕС 23-24 октября европейские лидеры подтвердят намерение продолжить эту работу", - заявил он депутатам Европарламента, не уточняя возможную сумму.

Таким образом, еврокомиссар подтвердил, что к евросаммиту в конце этой недели Еврокомиссия не смогла закончить разработку этой схемы.

Домбровскис также напомнил, что в 2024 году по инициативе Еврокомиссии страны "группы семи" выделили Киеву кредитную линию в размере €45 млрд, обслуживание и погашение которой должно осуществляться из доходов от реинвестирования замороженных активов России, из этих денег истрачено уже €25,3 млрд. Еврокомиссар не разъяснил, как Еврокомиссия намерена обеспечить обслуживание этого кредита в случае присвоения суверенных активов РФ.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар предупредил, что вне зависимости от того, по какой схеме Брюссель попытается экспроприировать российские суверенные активы, блокированные в Бельгии, это будет воровством.

"Российские ответные меры последуют незамедлительно" и заставят ЕС "подсчитывать убытки", предупредил посол.