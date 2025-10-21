Рынок акций замедлил снижение на фоне плана урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне информации о деталях разрабатываемого европейскими странами плана урегулирования конфликта на Украине.

По данным на 19:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 4,25%, до 2 628,11 пункта. К 19:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 643,52 пункта (-3,69%).

По состоянию на 19:30 мск, индекс Мосбиржи составлял 2 640,62 пункта (-3,8%).

Незадолго до закрытия основной торговой сессии, по данным на 18:14 мск, индекс Мосбиржи снижался на 4,97% и находился на отметке 2 608,42 пункта, индекс РТС составлял 1 010,12 пункта (-4,96%).

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. По их информации, за реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России.