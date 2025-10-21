РЭЦ и Wildberries запустили витрину с косметикой "Сделано в России" в Узбекистане

В рамках коллаборации РЭЦ выстроит системную коммуникационную поддержку

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) совместно с Wildberries запустили на рынке Узбекистана витрину с российскими косметическими товарами под национальным брендом "Сделано в России". Об инициативе рассказали глава РЭЦ Вероника Никишина и основатель Wildberries, глава "RWB" Татьяна Ким на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Витрина российской косметики под национальным брендом "Сделано в России" - это важный шаг в расширении экспортных возможностей отечественных производителей косметики, а также стратегический вклад в продвижение российских продуктов на ключевых рынках Центральной Азии", - рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

На коллективной витрине представлено порядка 100 российских брендов, специализирующихся на органической, уходовой и декоративной косметике, в том числе Краснополянская косметика, Cha U Kao, Krygina Cosmetics и другие. Инициатива стала продолжением масштабного проекта РЭЦ "Бьюти-бокс "Сделано в России", который был запущен в 2024 году в рамках развития Национальных магазинов "Сделано в России" на зарубежных маркетплейсах. Такой формат позволяет помогает не просто продвигать товары, а формировать устойчивый спрос и усиливать брендовые позиции российской косметики за рубежом, подчеркнули в РЭЦ.

"Наш проект с Wildberries отражает стратегическую ориентацию РЭЦ на развитие экспортных и имиджевых проектов по продвижению российской индустрии красоты. И это только начало, только первая масштабная и системная коллаборация, знаменующая новый этап в развитии онлайн-экспорта российских товаров через отечественные цифровые платформы на пространстве СНГ. Мы планируем реализовать аналогичные совместные проекты в других странах Содружества", - сообщила Никишина.

В рамках коллаборации РЭЦ выстроит системную коммуникационную поддержку, сопровождая проект современной influence-маркетинг-кампанией с привлечением блогеров и лидеров мнений, а также масштабной рекламной программой на узбекском рынке.

Ранее на Wildberries появился единый брендированный раздел "Сделано в России", а товары, имеющие одноименный сертификат от РЭЦ, были отмечены специальным баннером на карточке товара. Сегодня это более 5 тыс. брендированных баннером товарных карточек.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.