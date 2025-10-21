В АНО "Цифровая экономика" сменился генеральный директор

Эту должность заняла экс-замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Чулпан Госсамова

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Чулпан Госсамова © Законодательное Собрание Пермского края

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Собрание учредителей АНО "Цифровая экономика" избрало нового генерального директора. Вместо Сергея Плуготаренко эту должность заняла экс-замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Чулпан Госсамова, сообщили в пресс-службн организации.

Госсамова с 2022 года занимала должность заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, где обеспечивала координацию проектов в сфере оптимизации и автоматизации разрешительной и контрольной деятельности и трансформацию государственного управления по внедрению клиентоцентричного подхода. Также в 2022-2024 годах Госсамова обеспечивала сопровождение реализации федерального проекта "Государство для людей". До этого работала в системе налоговых органов Республики Татарстан.

Бывший генеральный директор организации Сергей Плуготаренко подчеркнул, что АНО "Цифровая экономика" превратилась "в главную платформу страны для взаимодействия бизнеса и государства по вопросам развития цифровой повестки". В свою очередь Госсамова отметила, что основное внимание деятельности организации сейчас уделяется созданию рабочего механизма, при котором все поступающие от компаний инициативы в обязательном порядке будут проходить содержательное рассмотрение и трансформироваться в конкретные решения. "Мы уже внедрили аналогичный порядок работы на площадке Аналитического центра при правительстве, и теперь готовы масштабировать его на взаимодействие с IT-отраслью", - добавила она.