Трамп считает таможенные пошлины вопросом национальной безопасности

По словам президента, пошлины сделали США богатой страной

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает введение торговых пошлин вопросом, который относится к сфере национальной безопасности.

"Вот что я вам скажу: пошлины приравниваются к национальной безопасности. Запомните это", - подчеркнул американский президент в ходе выступления в Белом доме.

"Пошлины сделали нас богатой страной. Они обеспечили нам огромную защиту. Они дали нам кое-что, что мы можем сделать для других стран, и это очень позитивно. Но, опять же, речь идет о национальной безопасности, о национальной обороне, и они настолько важны, что просто невероятно, что [прежние] президенты в большинстве своем не знали, как и когда их использовать", - добавил Трамп.

"Через две недели я встречусь с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] в Южной Корее. <…> Мы будем говорить о многих вещах. Они хотят обсудить тот факт, что они платят пошлину в размере 157%. Это немного выше, чем они думали. И у нас все идет очень хорошо. Я думаю, что мы добьемся успеха на этих переговорах", - резюмировал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 31 октября по 1 ноября в Республике Корея.