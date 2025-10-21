Росатом получил награду Национального конгресса Бразилии

Премия присуждается за вклад в инновации и устойчивые энергетические решения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росатом получил награду Национального конгресса Бразилии за глобальное технологическое лидерство и вклад в развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Росатом стал лауреатом бразильской премии "Энергия будущего", учрежденной Межпартийным парламентским фронтом по технологиям и ядерной деятельности (объединение депутатов и сенаторов). Премия присуждается за вклад в инновации и устойчивые энергетические решения, торжественная церемония ее вручения прошла 21 октября в пленарном зале палаты депутатов Национального конгресса (парламента) Бразилии", - говорится в сообщении госкорпорации. Парламентарии отметили, что премия присуждается за "глобальное технологическое лидерство Росатома и его вклад в развитие ядерной энергетики", а также подчеркнули приверженность компании инновациям, безопасности и созданию решений для энергетического перехода.

Мероприятие было проведено в рамках сессии по ядерной энергии, которая состоялась при поддержке Бразильской ассоциации по развитию ядерной деятельности (Associa o Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABDAN) в ходе форума "Ядерное наследие". "Учитывая масштабные планы Бразилии по развитию атомного сектора, уверен, что у нас грандиозные возможности для партнерства - от проектов по добыче урана и строительству АЭС до совместных инициатив в науке и здравоохранении", - отметил, принимая награду в столице Бразилии, Бразилиа, директор регионального офиса Росатома в Латинской Америке Иван Дыбов.

Госкорпорация активно сотрудничает с Бразилией, полностью обеспечивая поставки обогащенного урана для АЭС "Ангра" и радиоизотопной продукции для медицинских нужд. В 2025 году подписан контракт на конверсию и обогащение урана, добываемого в стране, с переработкой на российских предприятиях.