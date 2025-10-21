ЕК утверждает, что Канада и Британия поддержали экспроприацию активов РФ
ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Канада и Великобритания "сигнализировали" Еврокомиссии (ЕК) о своей готовности экспроприировать активы России по схеме так называемого "репарационного кредита". С таким утверждением выступил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.
"Еврокомиссия продолжает работу с нашими партнерами по "группе семи". Наше предложение может быть расширено, то есть другие страны, где также заморожены российские активы, могут использовать аналогичный подход. Великобритания и Канада уже сигнализировали о своей готовности сделать это", - сказал он.
Домбровскис попытался аргументировать, что схема ЕК якобы не нарушает международных норм, заявив, что она, по мнению Еврокомиссии, "немножко не доходит до конфискации".
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар предупредил, что вне зависимости от того, по какой схеме Брюссель попытается экспроприировать российские суверенные активы, блокированные в Бельгии, это будет воровством. "Российские ответные меры последуют незамедлительно" и заставят ЕС "подсчитывать убытки", - предупредил посол.