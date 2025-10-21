ЕК утверждает, что Канада и Британия поддержали экспроприацию активов РФ

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис попытался аргументировать, что схема ЕК якобы не нарушает международных норм, заявив, что она "немножко не доходит до конфискации"

Редакция сайта ТАСС

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис © AP Photo/ Andy Wong

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Канада и Великобритания "сигнализировали" Еврокомиссии (ЕК) о своей готовности экспроприировать активы России по схеме так называемого "репарационного кредита". С таким утверждением выступил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

Читайте также

Что известно о замороженных активах России на Западе

"Еврокомиссия продолжает работу с нашими партнерами по "группе семи". Наше предложение может быть расширено, то есть другие страны, где также заморожены российские активы, могут использовать аналогичный подход. Великобритания и Канада уже сигнализировали о своей готовности сделать это", - сказал он.

Домбровскис попытался аргументировать, что схема ЕК якобы не нарушает международных норм, заявив, что она, по мнению Еврокомиссии, "немножко не доходит до конфискации".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар предупредил, что вне зависимости от того, по какой схеме Брюссель попытается экспроприировать российские суверенные активы, блокированные в Бельгии, это будет воровством. "Российские ответные меры последуют незамедлительно" и заставят ЕС "подсчитывать убытки", - предупредил посол.