РЭЦ и медиахолдинг МАЕР подписали меморандум о сотрудничестве

Компания предложит участникам программы специальные условия на зарубежную рекламу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Медиахолдинг МАЕР стал информационным партнером государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России" для усиления поддержки отечественных экспортеров. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали на Международном экспортном форуме "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа "ВЭБ.РФ") Вероника Никишина и владелец, генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Компания предложит участникам программы специальные условия на зарубежную рекламу, а также будет активно распространять информацию о преимуществах "Сделано в России" на территории РФ. "Мы уверены, что в современном мире, где битва за внимание покупателя идет круглосуточно, без эффективной маркетинговой стратегии не обойтись. Именно поэтому столь важно, что в нашей команде теперь МАЕР - эксперт в области рекламных решений. Их глубокое понимание рынка, креативный подход и богатый опыт в продвижении брендов, несомненно, помогут участникам программы "Сделано в России" не просто ярко заявить о себе, а уверенно закрепиться на зарубежных рынках", - отметила Никишина.

МАЕР работает на рекламном рынке с 2003 года. Медиахолдинг специализируется на различных форматах наружной рекламы, включая медиафасады, цифровые суперсайты (DSS) и крышные конструкции. Также к сети МАЕР подключено более 5 тысяч экранов в кафе, ресторанах и логистических пунктах.

"МАЕР предоставит участникам программы "Сделано в России" возможность размещать рекламу на зарубежных площадках на специальных условиях. Кроме того, мы будем активно информировать о преимуществах участия в программе, используя наши рекламные поверхности по всей России. При этом взаимодействие с РЭЦ будет не только в сфере наружной рекламы, но и в новом для нас направлении деятельности - СМИ", - рассказал Майор.

Ранее компания приобрела сеть федеральных и региональных СМИ, в которую входит почти 30 изданий и более 200 каналов и пабликов в социальных медиа. В РЭЦ добавили, что Майор также стал амбассадором национального бренда "Сделано в России". Помимо этого, компания прошла добровольную сертификацию по программе "Сделано в России" и получила сертификат в категории "Уникальность", подтверждающий высокое качество и оригинальность предоставляемых услуг.

О сертификации "Сделано в России"

В основу сертификации "Сделано в России" легли запатентованные компанией собственные технологические решения для цифровой наружной рекламы, среди которых операционная система для Wi-Fi-снифферов, система хранения, аналитики, предоставления MAC-адресов и программатик-платформа, объединенная с платформой клиентских данных (CDP) и работающая по технологии O2O. Медиахолдинг МАЕР стал первой компанией, которая прошла сертификацию по обновленным правилам функционирования системы добровольной сертификации "Сделано в России", принятым РЭЦ 11 июня 2025 года, подчеркнули в организации.

О форуме

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.