В Карелии создадут технопарк в сфере электронной промышленности

Соглашение подписали Минпромторг региона и научно-производственное объединение "Технодар"

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. Минпромторг Карелии и научно-производственное объединение "Технодар" в рамках Машиностроительного форума Северо-Запада подписали соглашение, главная цель которого - создание на территории республики технопарка в сфере электронной промышленности. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

"Cтоит отметить подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Республики Карелия и ООО НПО "Технодар". Главная цель - создание на территории республики промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. Этот проект станет реальным шагом к созданию среды для кооперации, разработки и локализации производства критически важных компонентов. Такие площадки - это не просто витрина достижений, а место, где рождаются новые производственные цепочки и где отрасль определяет точки для будущего роста", - сказано в сообщении.

Глава Минпромторга Карелии Светлана Астахова добавила, что соглашение является началом совместной работы сторон. По ее словам, компания "Технодар" за счет субсидии министерства разрабатывает различные технологии, которые важны для страны и являются приоритетными для импортозамещения.

Группа компаний "Технодар" является отечественным производителем измерительных приборов и IT-решений. Продукция компании применяется в судоходстве, транспорте, нефтесервисе, энергетике и промышленности.

О форуме

Машиностроительный форум Северо-Запада проходил на базе Петрозаводского государственного университета. Участники обсудили темы, связанные с роботизацией, сенсорикой и мониторингом в промышленности. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, IT-специалисты и эксперты.