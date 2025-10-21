Стубб допустил ослабление санкций против России при прекращении огня

Президент Финляндии при этом указал, что Европа не отменит рестрикции "по щелчку пальцев"

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © Tom Nicholson/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что рассматривает возможность снятия Европой санкций с России при урегулировании конфликта на Украине.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня и затем рассмотрим возможность поэтапного снятия санкций, - заявил Стубб в интервью британской газете The Times. - Тогда я считаю это возможным".

Однако он добавил, что "Европа не снимет санкции по щелчку пальцев".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, будут реализованы лишь после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня. За реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа