Трамп обсудил с Моди торговлю между США и Индией

Американский лидер назвал беседу "отличной"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил вопросы торговли с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Я поговорил сегодня с вашим премьер-министром, у нас состоялась отличная беседа. Мы говорили о торговле", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали, отметив, что Моди "очень заинтересован в этом".

По словам Трампа, он также обсудил с индийским премьером вопросы безопасности, в частности вспышку напряженности между Индией и Пакистаном.

"Войны между Пакистаном и Индией больше нет, и это очень хорошо", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что считает Моди своим другом.