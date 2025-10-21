ГД в I чтении рассмотрит проект бюджета на 2026-2028 гг.

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также ряд других бюджетообразующих законопроектов, в числе которых - поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также законопроект об увеличении МРОТ.

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году - 42,9 трлн руб., в 2028 году - 45,9 трлн руб.; расходы - 44,1 трлн руб., 46 трлн руб. и 49,4 трлн руб. соответственно.

Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%.

Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн руб., в 2027 году - 13,66 тлрн руб., в 2028 году - 13,836 трлн руб.

МРОТ в 2026 году увеличится до 27,093 тыс. руб.

Каждая госпрограмма, все разделы и подразделы бюджета подробно обсуждались с участием профильных комитетов и министерств, представителей правительства РФ и Счетной палаты, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Все профильные комитеты и комиссии поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы в первом чтении. Вместе с тем 21 комитет представил замечания и предложения, которые возможно реализовать при подготовке законопроекта ко второму чтению или в ходе исполнения федерального бюджета в 2026 году", - указал Макаров.

Принятие проекта бюджета в первом чтении также поддержали Счетная палата, ЦБ, Общественная палата, комитеты Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике, законодательные органы субъектов и высшие должностные лица субъектов РФ.

Поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс. Согласно этим поправкам, учитывая высокие ценовые риски, предлагается постепенно снижать базовую цену на нефть с 2026 года на $1 в год - до $55 за баррель к 2030 году, а с 2031 года - ежегодно индексировать ее на 2% (это будет согласовано с ежегодной индексацией базовой экспортной цены на природный газ). Такой подход, с одной стороны, поможет сделать бюджет более устойчивым, а с другой - не потребует резкого сокращения расходов, отмечают в правительстве.

Кроме того, в связи с продолжением реализации национальных проектов в 2026-2030 годах, предлагается закрепить на постоянной основе возможность оперативно перераспределять бюджетные средства на финансирование этих нацпроектов.

Также в первом чтении Госдума рассмотрит изменения в Налоговый кодекс РФ, связанные с "бюджетным пакетом". Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, принятие изменений обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета: в 2026 году в объеме порядка 1,538 трлн руб., в 2027 году - 2,371 трлн руб., в 2028 году - 2,75 трлн руб.

Также в первом чтении будет рассмотрено увеличение в 2026 году минимального размера оплаты труда на 20,7% - до 27,093 тыс. руб. Как отмечается в пояснительной записке, эта мера будет способствовать повышению заработной платы около 4,6 млн работников.