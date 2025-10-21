"Эксперт РА": дефолты по ЦФА в 2025 году допустили семь эмитентов

Согласно данным анкетирования операторов информационных систем, эти компании не имели публичных кредитных рейтингов и не раскрывали отчетность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. С начала 2025 года семь эмитентов не выполнили обязательства по восьми выпускам ЦФА, что составляет менее 0,1% рынка по объему эмиссии, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Только по восьми выпускам ЦФА, составляющим менее 0,1% рынка по объему эмиссии, семь эмитентов не выполнили своих обязательств своевременно", - отмечается в исследовании.

Согласно данным анкетирования операторов информационных систем, компании, допустившие дефолт по ЦФА, не имели публичных кредитных рейтингов и не раскрывали отчетность.

По прогнозам операторов информационных систем (ОИС), до конца 2025 года количество дефолтов может составить около 10, а в 2026 году их число существенно вырастет. Дальнейшие дефолты на рынке ЦФА в основном ожидаются в сегменте непубличных компаний, не имеющих кредитных рейтингов.