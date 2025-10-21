Объем выпусков ЦФА в РФ по итогам года может превысить 1 трлн рублей

Российский рынок цифровых финансовых активов, несмотря на первые случаи дефолтов и паузу в регулировании, демонстрирует уверенный рост, свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский рынок цифровых финансовых активов, несмотря на первые случаи дефолтов и паузу в регулировании, демонстрирует уверенный рост. Основной объем выпусков обеспечивают краткосрочные ЦФА, заменяющие классические депозиты. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

"С учетом объемов выпусков за девять месяцев 2025-го около 0,8 трлн рублей и традиционно урожайного IV квартала отметка в 1 трлн рублей по итогам текущего года, вероятно, будет превышена", - отмечается в исследовании.

По прогнозам операторов информационных систем, объем выпусков ЦФА в 2026 году может вырасти до 1,5 трлн рублей.

Согласно исследованию, банки укрепляют позиции на рынке ЦФА, используя собственные операторские платформы для привлечения краткосрочного финансирования. По данным отчета, за девять месяцев 2025 года среди топ-5 эмитентов ЦФА нет ни одной некредитной организации.

Аналитики "Эксперт РА" объясняют это их активным участием в качестве эмитентов, привлекающих на рынке краткосрочную ликвидность и использующих рынок ЦФА как альтернативу межбанковскому кредитованию и рынку краткосрочных депозитов. Основным каналом дистрибьюции ЦФА являются банковские приложения, что дает ОИС-банкам (операторам информационных систем - прим. ТАСС) преимущество перед финтех-компаниями и биржевой инфраструктурой.

К негативным тенденциям рынка эксперты "Эксперт РА" относят сокращение срочности выпусков. Если в 2024 году более половины выпусков имели срочность от одного до шести месяцев, то по итогам девять месяцев 2025 года более половины выпусков уже имеет срочность менее одного месяца.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста количества ОИС. В то же время институт операторов обмена пока не получил дальнейшего развития. Новых участников помимо "Московской биржи" и "СПБ Биржи" в этом сегменте не ожидается.