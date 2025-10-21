Министр экономики Словакии: ЕС нужно время для отказа от энергоресурсов из РФ

Дениса Сакова выразила надежду, что Европарламент не будет принуждать членов сообщества отказаться от российского газа раньше 1 января 2028 года

БРАТИСЛАВА, 22 октября. /ТАСС/. Евросоюзу нужно значительное время, чтобы государства-члены смогли полностью отказаться от импорта российских нефти и газа. Такое мнение выразила министр экономики Словакии Дениса Сакова на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Полная замена импорта газа и нефти из России требует времени для завершения инфраструктурных проектов в государствах - членах [ЕС], которые увеличат транспортные мощности для нашего региона. Проекты по диверсификации будут требовать и достаточных финансовых ресурсов. Для Словакии это чрезвычайно чувствительная тема - не только [в] политическом [плане], но, главным образом, [в] экономическом", - написала министр.

Сакова выразила надежду, что Европарламент воспримет озабоченность таких стран как Словакия и не будет принуждать членов сообщества отказаться от российского газа раньше 1 января 2028 года. Братислава, по словам министра, совместно со странами-партнерами в ЕС ведет поиск решения по диверсификации поставок нефти и газа.

20 октября стало известно, что Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в РФ с 1 января 2028 года. Для вступления этого проекта в силу его должен утвердить Европарламент. При этом Европарламент настаивает на прекращении поставок российского газа в страны ЕС на год раньше - с 1 января 2027 года.