Стоимость криптовалют Ethereum и Bitcoin демонстрирует снижение

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 01:59 мск, курс Ethereum снижалась на 2,24%, до $3,9 тыс.. К 02:06 мск криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $3 906 (-2,13%).

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По состоянию на 01:59 мск, биткойн снижался на 1,59% и находился на уровне $109 057. К 02:06 мск Bitcoin замедлил снижение и находился на отметке в $109 268 (-1,36%).

По данным Coinmarketcap на 22 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,69 трлн. Из них $2,177 трлн (59%) приходится на Bitcoin, $471,063 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 170 тыс. трейдеров на сумму $700,46 млн. Порядка $398,53 млн пришлось на длинные позиции, $301,93 млн - на короткие. Из общего числа на Bitcoin пришлось около $312,98 млн, из которых порядка $159,5 млн пришлось на длинные позиции, $153,48 млн - на короткие. На Ethereum пришлось около $183,45 млн, из которых порядка $104,85 млн пришлось на длинные позиции, $78,6 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Hyperliquid - BTC-USD стоимостью $14,45 млн.