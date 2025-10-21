Стоимость золота и серебра снижается более чем на 5%

Стоимость драгметаллов ускорила снижение и торговалась на уровне $4 130 и $47,95 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на золото и серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрирует снижение более чем на 5%, следует из данных торговой площадки Binance.

По данным на 23:25 мск 21 октября, цена на золото составляла $4 136,8 за тройскую унцию (-5,11%). По состоянию на 02:18 мск 22 октября, стоимость драгметалла ускорила снижение и торговалась на уровне $4 130 за тройскую унцию (-5,33%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро также демонстрировала снижение на 5,61% - до $47,95 за тройскую унцию.

Исторический максимум на золото был установлен 17 октября 2025 года. Тогда драгметалл поднялся до отметки в $4 392 за тройскую унцию. Исторический максимум на серебро был установлен 16 октября 2025 года. Тогда драгметалл поднялся до отметки в $53,765 за тройскую унцию.