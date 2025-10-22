ТАСС: товарооборот Японии и РФ в сентябре вырос на 5,38%

Он достиг $682 млн

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии в сентябре 2025 года вырос на 5,38% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 103,7 млрд иен (около $682 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России за указанный период вырос на 4,1%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ вырос на 7% в сравнении с прошлогодним периодом.

В то же время за первую половину 2025 финансового года (апрель - сентябрь) товарооборот между двумя странами вырос на 2,34%. С апреля по сентябрь экспорт из Японии в РФ вырос на 6,4%, до 195 млрд иен ($1,2 млрд), а импорт из России вырос на 0,4%, до 382 млрд иен ($2,5 млрд).

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре продолжает оставаться основной позицией в японском импорте из РФ - на него приходится 65,3% от всего объема импорта из России в Японию (55,4% в период с апреля по сентябрь). Поставки автомобилей, в свою очередь, остаются ключевой позицией японского экспорта в Россию - 58,7% от общей доли в сентябре и 58% в период с апреля по сентябрь.

Импорт из России

Япония в сентябре 2025 года нарастила импорт СП) из России на 28,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В то же время за первую половину текущего финансового года (апрель - сентябрь) Япония нарастила импорт СПГ из России на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Япония, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

В сентябре Япония сократила импорт угля из РФ на 35,7%, сократила импорт цветных металлов на 28,9%, однако нарастила импорт чугуна и стали на 402,6%

Япония в сентябре сократила поставки зерновых из России на 79,5%, овощей на 52,2%, рыбы и морепродуктов на 29,1%.

Экспорт в Россию

В сентябре Япония сократила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Япония также сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих на 33%, мотоциклов и гидроциклов - на 79,6%

В то же время за первую половину текущего финансового года (апрель - сентябрь) Япония сократила поставки автомобилей в Россию на 12% по сравнению с тем же периодом 2024 года. С апреля по сентябрь Япония также сократила поставки комплектующих и запчастей на 17,4%, мотоциклов и гидроциклов - на 71,4%.

Япония в сентябре также сократила поставки пластика в РФ на 55,5%, однако нарастила поставки изделий из резины на 10,8%.