Стоимость платины и палладия на NYMEX демонстрирует снижение более чем на 7%

Цена тройской унции палладия упала до $1 426,5

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на платину с поставкой в январе 2026 года и палладия с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрирует снижение более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 02:01 мск, стоимость фьючерса на платину снижалась на 6,8%, до $1 535,6 за тройскую унцию. К 02:45 мск стоимость платины ускорила снижение до $1 529,7 за тройскую унцию (-7,16%). С начала года цена на драгметалл выросла на 65,99%, с начала октября - снизилась на 4,75%.

Цена на палладий на NYMEX также демонстрирует снижение. По данным на 02:01 мск, стоимость фьючерса снижалась на 6,96%, до $1 430,5 за тройскую унцию. К 02:45 мск стоимость палладия ускорила снижение до $1 426,5 за тройскую унцию (-7,22%). С начала года цена на драгметалл выросла на 54,68%, с начала октября - на 9,82%.