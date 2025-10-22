Стоимость золота опустилась ниже $4 050 за тройскую унцию впервые с 13 октября

С начала года цена на драгметалл выросла на 55,31%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась более чем на 7% и опускалась ниже $4 050 за тройскую унцию впервые с 13 октября 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:10 мск, цена на драгметалл упала на 7,55%, до $4 030,4 за тройскую унцию. К 03:25 мск стоимость золота замедлила снижение и составила $4 063,9 за унцию (-6,78%).

Днем ранее цена на драгметалл также опускалась ниже $4 100 за тройскую унцию впервые с 13 октября 2025 года.

С начала года цена на драгметалл выросла на 55,31%, с начала октября - на 5,59%.

