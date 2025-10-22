Coca-Cola столкнулась с проблемой при выпуске напитка с тростниковым сахаром

В США не хватает этого ресурса, заявил президент и финансовый директор компании Джон Мерфи

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. The Coca-Cola Company не хватает американского тростникового сахара для использования его в напитках вместо кукурузного сиропа в США. Об этом заявил президент и финансовый директор компании Джон Мерфи.

"В Соединенных Штатах доступно лишь определенное количество тростникового сахара", - сказал он в интервью агентству Bloomberg. Мерфи добавил, что возможности компании по выпуску напитка в стеклянных бутылках на территории США также ограничены, в связи с этим вывод на американский рынок газировки по измененному рецепту будет постепенным.

Как отмечает агентство, комментарии Мерфи свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются американские компании, пытаясь подстроить бизнес под прихоти президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер объявил о достижении соглашения с The Coca-Cola Company об изменении рецептуры ее главного газированного напитка на территории США и обязательном использовании натурального тростникового сахара в его производстве вместо кукурузного сиропа.

До 1980-х годов натуральный тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США, но затем он был заменен в целях экономии более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах применяются сахар и сахарный колер. Теперь в США предполагается возвращение к более оригинальному рецепту напитка.