Экспорт зерна с Украины с начала года упал более чем на 25%

Общий объем экспорта зерновых с Украины за первые девять месяцев текущего года составил $4 887,2 млн.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем экспорта зерновых культур с Украины в январе - сентябре 2025 года снизился на 25,6% про сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне введения Евросоюзом пошлин. Это следует из данных украинского министерства торговли, с которыми ознакомился ТАСС.

Падение составило около $1 629 млн.

В то же время произошел рост экспорта жиров и масел растительного и животного происхождения, но гораздо менее значительный - на 6,9% ($264 млн), до $4 040,1 млн.

Весной 2022 года ЕС предоставил Киеву право беспошлинного ввоза продукции на территорию сообщества. Сельхозпроизводители в ряде стран Восточной Европы неоднократно указывали, что допуск на рынок ЕС украинских сельскохозяйственных товаров без квот вредит внутреннему бизнесу. В 2023-2024 годах действие пошлин несколько раз возобновлялось и приостанавливалось в результате протестов фермеров сопредельных государств из-за затоваривания их рынков украинской продукцией. 6 июня 2025 года ЕС возобновил применение всех квот и пошлин на аграрный экспорт с Украины.