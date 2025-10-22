НБКИ: средний размер потребкредитов в сентябре сократится на 12,9% к августу

Показатель снизился после трех месяцев непрерывного роста, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре 2025 г. года сократился на 12,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 181 тыс. руб. (в августе - 207,8 тыс. руб.). При этом в сентябре данный показатель снизился после трех месяцев непрерывного роста, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита в сентябре этого года, наоборот, вырос - на 17,9% (в 2024 г. - 153,6 тыс. руб.).

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре был отмечен в Москве (352,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (276,4 тыс. руб.), а также в Московской области (251,5 тыс. руб.), Республике Татарстан (228 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (207,8 тыс. руб.).

При этом самое серьезное снижение среднего чека потребкредита в сентябре по сравнению с августом продемонстрировали Санкт-Петербург (-16,8%), Ленинградская область (-16,2%), Республика Башкортостан (-15%), Республика Саха (Якутия) (-14,9%) и Волгоградская область (-14,6%). В Москве данный показатель за месяц сократился на 11,2%.

"Средний размер потребительского кредита в сентябре снизился после трех месяцев роста. С 1 сентября 2025 года в отношении кредитов наличными начал действовать период охлаждения. Теперь после подписания кредитного договора на сумму от 50 до 200 тыс. рублей заемщик ожидает получения заемных средств 4 часа, а больше 200 тыс. рублей - 48 часов. В этой связи многие заемщики стали целенаправленно снижать запрашиваемую сумму, чтобы уложиться в существующие лимиты и сократить период ожидания кредитных средств. При этом банки продолжают делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.