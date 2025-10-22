Минпромторг не ждет недостатка популярных новогодних товаров

Министерство еженедельно проводит встречи с торговыми сетями для мониторинга состояния поставок всех значимых видов продукции на полки магазинов, заявил замминистра Роман Чекушов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит рисков недостатка в торговых сетях популярных у россиян товаров на Новый год, в том числе икры и игристого. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

По словам замминистра, Минпромторг еженедельно проводит встречи с торговыми сетями для мониторинга состояния поставок всех значимых видов продукции на полки магазинов.

"Сегодня никаких рисков недостатка продукции, которая популярна у наших граждан на Новый год - это касается не только икры и игристого, абсолютно всех видов продукции, в том числе и потребительской корзины, - мы не видим. Никаких рисков нет и в части продукции ежедневного потребления, как и продукции, традиционно приобретаемой на Новый год", - сказал он.

Как отметил Чекушов, Минпромторг совместно с бизнесом за последние годы применяли огромное количество инструментов и мер, которые позволяют решить любую проблемную ситуацию. "Поэтому никаких сложностей у наших граждан с огромным выбором товара точно не будет", - подчеркнул он.

