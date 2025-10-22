Более половины опрошенных россиян путают процентную ставку с общей предоплатой

Правильно толкуют термин 35% жителей России, говорится в опросе финансового маркетплейса "Сравни"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. 81% россиян считают обязательным тщательный расчет своих возможностей перед оформлением займа, при этом 58% граждан РФ путают процентную ставку с общей предоплатой по кредиту, а 35% россиян правильно определили процентную ставку как плату банку за пользование кредитом в годовых процентах, говорится в опросе финансового маркетплейса "Сравни" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 62% респондентов правильно отметили, что полная стоимость кредита (ПСК) включает не только процентную ставку, но и все комиссии, обязательные страховые платежи и другие затраты по кредиту. Однако отдельные составляющие ПСК респонденты часто определяли неверно: только 2% опрошенных назвали комиссии одним из ключевых элементов полной стоимости кредита.

При этом в вопросах о последствиях невыплаты и термина "кредитная история" уровень знаний выше, но все еще недостаточен для полной защиты: 48% респондентов понимают серьезность ситуации, включая передачу долга коллекторам, ухудшение кредитной истории и судебные разбирательства, хотя 25% при этом недооценивают риски, считая, что "долг просто увеличится".

64% опрошенных верно определили кредитную историю как историю всех кредитов и платежей по ним. При этом 33% респондентов ошибочно считают кредитную историю документом о личном доходе.

Кроме того, 49% опрошенных россиян верно указали, что досрочное погашение кредита не повредит кредитной истории. Однако почти треть респондентов (28%) считают, что просрочка платежа всего на 10 дней не повредит кредитной истории, что является серьезным заблуждением: даже небольшие просрочки фиксируются в бюро кредитных историй и влияют на рейтинг заемщика.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.