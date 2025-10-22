Сенатор Ворона: единое регулирование решит вопрос с бесхозной недвижимостью в Новороссии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проблема с бесхозными объектами недвижимости является одной из самых острых в Донбассе и Новороссии, решению многих спорных вопросов способствует новый федеральный закон. Работа по передаче бесхоза в госсобственность ведется уже третий год, но необходимо было установить единое регулирование процесса, рассказал ТАСС сенатор от Запорожской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Ранее "Ведомости" сообщили, что жилье, а также объекты критической инфраструктуры, имущественные комплексы предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, имеющие признаки бесхозяйности, будут признавать собственностью регионов или их муниципальных образований. По данным издания, соответствующую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Автор законопроекта - Минстрой РФ. Изменения предлагается внести в законы о принятии в состав России регионов Донбасса и Новороссии.

"Для наших регионов проблема с бесхозными объектами недвижимости - одна из самых острых. <…> Мы регулировали это в каждом отдельно взятом регионе, поскольку ДНР и ЛНР существенно отличались от Запорожской и Херсонской областей, сложно было установить единое регулирование. Сейчас ситуация выровнялась, и такое нужное единое регулирование стало возможным. Хотя, возможно, законопроект Минстроя потребует некоторой доработки с учетом специфики регионов", - сказал Ворона.

Сенатор привел несколько примеров, иллюстрирующих проблему. "В многоквартирных домах мы зачастую не понимаем реального количества жильцов, но вынуждены при этом полностью оказывать коммунальные услуги, не имея доступа и возможности нормально обслуживать тепловые или газовые. То же касается и бизнеса, когда на одной площадке работает часть зданий, а к остальным важным локациям нет доступа, что влечет за собой серьезные нарушения хозяйственного оборота", - отметил собеседник агентства.

Ворона добавил, что проблема касается и сельского хозяйства, поскольку "бывает так, что посреди поля вдруг обнаруживается зарастающий деревьями и кустарником бесхозный участок - и нет возможности обработать все поле".

По новому законопроекту бесхозяйным являете недвижимость, на которую нет действительных правоустанавливающих документов, либо невозможно установить собственника, пишут "Ведомости". Объект признается бесхозяйным на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования.

Ситуация в Донбассе и Новороссии

Весной 2024 года власти ДНР сообщили, что начали переводить признанную судом бесхозной недвижимость в муниципальную собственность. Тогда насчитывалось 30 тыс. таких объектов. При этом реестр бесхозного имущества в республике начали формировать в 2023 году. Часть квартир власти региона намерены передавать людям, потерявшим кров из-за боев. Мэр Мариуполя Антон Кольцов заявил ТАСС, что помимо уже распределенных новых лишившимся жилья горожанам выдадут еще 5,5 тыс. квартир, признанных бесхозными и принятых в муниципальную собственность. Кроме того, власти города перевели в муниципальную собственность первые бесхозные объекты коммерческой недвижимости - пять помещений и семь земельных участков - и готовятся выставить их на торги. Всего в городе насчитываются сотни таких объектов.

Парламент ЛНР 27 марта 2024 года принял региональный закон о передаче в государственную собственность брошенного жителями региона жилья. На получение бесхозяйного жилища в приоритетном порядке могут претендовать работники социальной сферы, силовики и люди, лишившиеся жилья. При этом, как ранее сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник, в республике порядка 22 тыс. брошенных квартир и домов, оставленных владельцами, которые необходимо национализировать.

В Запорожской области процесс выявления бесхозного имущества идет по указу губернатора региона Евгения Балицкого. Объекты жилого и нежилого секторов, признанные бесхозными, включаются в специальный региональный реестр. Квартиры власти региона также планируют передавать медикам, педагогам, силовикам, а также людям, потерявшим жилье в ходе боев. Весной Балицкий заявил, что одним из новых источников доходов регионального бюджета в 2025 году должно стать заключение договоров аренды на недвижимость, признанную бесхозяйной и переданную в управление региона.