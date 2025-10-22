ОКБ: выдачи льготной ипотеки в сентябре 2025 года выросли на 14%

Объем при этом увеличился на 15%, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество выдач льготной ипотеки в сентябре 2025 года увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,23 тыс. на сумму 262,31 млрд руб. (в 2024 г. - 39,68 тыс. на 227,16 млрд руб.). Объем при этом увеличился на 15%, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, в сентябре 2025 г. на долю льготной ипотеки пришлось 54% от общего количества и 73% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья (в 2024 г. - 47% и 64% соответственно).

Средний размер льготного ипотечного кредита в сентябре 2025 г. вырос до 5,8 млн руб. (в 2024 г. - 5,72 млн руб.). Средний срок кредитования в сентябре 2025 г. сократится на 5 месяцев и составил 322 месяцев (в 2024 г. - 317 месяцев).

При этом количество и объем выдач льготных жилищных кредитов за месяц сократились на 13%. В августе 2025 года доля льготной ипотеки достигла 58% от общего количества и 77% от общего объема выдач. Было выдано 52,02 тыс. кредитов на 300,78 млрд руб. Средний размер кредита с господдержкой был равен 5,78 млн руб.

Всего за девять месяцев 2025 года оформлено 356,82 тыс. льготных жилищных кредитов на 2,05 трлн руб., в среднем за месяц на 227,59 млрд руб. Доля льготного кредитования составила 59% от общего количества и 78% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество выдач сократилось на 30%, а объем - на 25%. С января по сентябрь прошлого года - 511,47 тыс. льготных кредитов на 2,74 трлн руб., в среднем за месяц на 304,55 млрд руб. На долю льготной ипотеки в этот период пришлось 55% от общего количества и 69% от общего объема кредитов на покупку жилья.

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в сентябре вошли: Москва - 3,71 тыс. кредитов на 31,76 млрд руб., Московская обл. - 2,84 тыс. кредитов на 21,84 млрд руб., Санкт-Петербург - 2,23 тыс. кредитов на 16,26 млрд руб., Краснодарский край - 1,98 тыс. кредитов на 10,84 млрд руб. и Татарстан - 1,59 тыс. кредитов на 9,16 млрд руб.

Иные показатели

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в сентябре жителям Москвы - в среднем 8,55 млн руб., Московской области - 7,69 млн руб., Санкт-Петербурга - 7,3 млн руб., Калмыкии - 7,1 млн руб. и Сахалинской обл. - 6,64 млн руб. А самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в сентябре в Адыгее - 347 мес.; самый короткий - 252 мес. - в Еврейской АО. В Москве, Тверской, Оренбургской и Свердловской областях льготную ипотеку выдавали в среднем на 327 мес., в Санкт-Петербурге и Башкортостане - на 335 мес.