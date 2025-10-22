Эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 17%

Это может произойти на заседании ЦБ 24 октября

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Совет директоров Банка России на заседании 24 октября может рассмотреть сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых, считают большинство опрошенных ТАСС экспертов. Аналитики в своих прогнозах отмечают, что в ближайшей перспективе повышение темпов инфляции в сентябре и в начале октября, очередной исторический минимум по безработице, дальнейшее ускорение роста зарплат, стоимости топлива, новые правила утильсбора, а также увеличение НДС с начала будущего года будут иметь проинфляционный эффект.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

На предыдущем заседании в сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.), ссылаясь на то, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменялись и в основном оставались выше 4% в пересчете на год. Тогда в ЦБ отмечали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а в последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими также оставались инфляционные ожидания. В середине октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также отмечал, что сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года.

Ставка на осторожность

По мнению большинства аналитиков, 24 октября будет принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 17%. "Осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами - изменение методологии расчета утильсбора, рост цен на топливо. Перед тем, как продолжать снижение ставки, регулятор захочет убедиться в том, что влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания носит ограниченный характер", - отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Также, по словам руководителя дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-капитал" Евгения Жорниста, аргументами в пользу паузы выступают рост оперативных показателей инфляции в течение осени до 7-8% SAAR с 3-4% в мае-августе, устойчиво высокие инфляционные ожидания населения в 12,6% в сентябре и бизнеса (19,6 п.п.), а также напряженный рынок труда. Кроме того, с июля оживилось корпоративное кредитование (+1,4% в июле и +1,6% в августе), хотя к сентябрю его динамика снова замедлилась (+0,6%).

При этом, есть и ряд позитивных факторов. Курс рубля укрепился по сравнению с уровнем перед прошлым заседанием, а денежно-кредитные условия денежного рынка ужесточились даже без вмешательства ЦБ - доходности ОФЗ и корпоративных облигаций выросли.

Сценарий для смелых оптимистов

Некоторые аналитики чуть более оптимистичны и оценивают возможность снижения ставки на 50-100 б. п. Так, по мнению главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, снижению ключевой ставки могут способствовать сокращение экономической активности. "Рост ВВП в III квартале 2025 года может снизиться до 0,5% год к году после 1,1% в I квартале 2025 года, и сохранение инфляции по итогам сентября ниже прогноза ЦБ - 6,7% SAAR (Seasonally Adjusted Annualized Rate, годовой темп инфляции, скорректированный на сезонные колебания - прим. ТАСС) против 8,5% у регулятора. Дополнительным доводом может стать и обновленный проект бюджета, названный ЦБ "дезинфляционным", - подчеркнул он

В то же время, по словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрия Кравченко, отсутствие новых проинфляционных рисков со стороны бюджета в оценках ЦБ РФ - это основной довод в пользу возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Предпраздничный аккорд ЦБ

До конца 2025 года Банк России, по мнению главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, за два месяца до декабрьского заседания в экономике может накопиться достаточно позитивных факторов, которые позволят ЦБ снизить ставку до 16%. "ЦБ важно сохранить у бизнеса ожидания жесткой денежно-кредитной политики в следующем году - сейчас идет формирование бюджетов компаний. Важно, чтобы компании осознали, что быстрого снижения ставки не будет, и формировали реалистичные бюджеты, в том числе закладывали умеренный рост ФОТ (фонд оплаты труда - прим. ТАСС)", - отметил он.

В ФГ "Финам" при этом подчеркивают, что ожидания по ключевой ставке на конец 2025 года в 16% в текущей ситуации представляется более вероятным вариантом. "Сейчас, когда ожидания по темпам нормализации ДКП стали значительно более умеренными, чем до сентябрьского заседания, для рынков важно не столько предстоящее решение, но и подтверждение настроя ЦБ на продолжение снижения ключевой ставки, в том числе на ближайших заседаниях. Это подтверждение может быть дано если не в самом сигнале - ЦБ с апреля предпочитал сохранять нейтральный сигнал, то в риторике и в макропрогнозе, например, указание на возможность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании, а также новый прогноз средней ключевой ставки на 2026 год", - добавили в "Финаме".

Прогнозы участников рынка:

"БКС мир инвестиций" - 17%

Совкомбанк - 17%

"Т-инвестиции"- 17%

УК "Альфа-капитал" - 17%

УК "Первая" - 17%

"Цифра брокер" - 17%

SberCIB investment research - 17%

ИК "Регион" - 17%

"Эксперт РА" - 17%

"РСХБ управление активами" - 17%

"Альфа-инвестиции" - 17%

ИК "Велес капитал" - 16-17%

"Альфа-Форекс" - 16-16,75%

Газпромбанк - 16-16,5%

"Русский стандарт" - 16-16,5%

"Финам" - 16,5%

АКРА - 16%.