Минпромторг призвал представить вино России во всех ценовых категориях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Отечественное вино должно быть представлено во всех ценовых категориях, реализации этой задачи поспособствует закон об обязательной 20-процентной доли российского вина на полках магазинов и в винных картах. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

По его словам, продажи российского вина уже сегодня достигли хороших объемов. Так, по итогам прошлого года более 54% продаж всего вина в России пришлись на отечественную продукцию. Однако эти цифры представляют не так много номенклатурных позиций, в основном россияне покупают вино из одной полюбившейся категории.

"Это не всегда дорогое вино, то есть это, скорее, вот такое вино для большинства граждан доступное, и наши граждане к нему привыкли. А наша задача, чтобы от самых дешевых категорий до самых дорогих элитных вин, вот в этих категориях было представлено российское вино, чтобы все больше и больше было брендов марок вина. Больше производителей, виноделен, которые производят из собственного винного материала вино. Вот это задача. И для реализации этой задачи мы предлагаем закрепить, что 20%, как на полке, так и в меню, если мы говорим о ресторанах и предприятиях общественного питания, должно быть отведено российскому вину", - отметил Чекушов.

В таком случае и у российских производителей, и у торговых компаний будет стимул развивать новые бренды, которые будут известны широкому кругу потребителей, продолжил замминистра. Это позволит не только прирасти в объемах продаж отечественного вина, но и увеличить количество предлагаемых позиций.

В 2024 году Минпромторг подготовил законопроект об обязательной доле российского вина в меню и винных картах ресторанов. Согласно документу, доля вина российского производства должна составлять не менее 20% от общего количества наименований в меню и винных картах. Также предлагалось установить обязательную долю российских вин в размере 20% в торговых залах магазинов, осуществляющих их розничную продажу.

Как сообщал ранее Чекушов, Минпромторг РФ надеется, что законопроект будет принят в осеннюю сессию. Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 марта 2026 года.

