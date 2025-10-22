Webbankir: россияне считают более выгодными высокие ставки по вкладам

Более низких ставок по кредитам хотели бы 30,8%, отмечается в опросе онлайн-платформы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. 47,8% опрошенных россиян находят для себя более выгодными высокие ставки по вкладам, 30,8% хотели бы более низких ставок по кредитам. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении ТАСС).

"Отвечая на вопрос "Что более выгодно лично для вас?", большинство респондентов (47,8%) выбрали высокие ставки по вкладам. Доля тех, кто хочет более низких ставок по кредитам, оказалась в полтора раза меньше - 30,8% опрошенных. Остальные 21,4% затруднились со своей позицией", - отмечается в опросе.

При этом, по мнению 71,1% опрошенных, снижение инфляции на данный момент более выгодно для экономики страны, для 28,9% респондентов - быстрое развитие экономики и возможность бизнеса привлекать кредиты, чему способствует снижение ключевой ставки.

Кроме того, порядка половины опрошенных россиян (49,7%) оценили свое финансовое положение как среднее, 46,5% - ниже среднего или очень низкое, и только 3,8% считают, что их доходы выше среднего или очень высокие.

Из тех, кто имеет открытые банковские вклады, 60,9% подтвердили, что снимают деньги с депозитов по мере того, как проценты по ним снижаются. Из них 47,7% перекладывают деньги в другие банки, где ставки выше, 8,5% вкладываются в фондовый рынок, 2,5% покупают золото или другие драгметаллы, 2,2% - криптовалюту. Верность своему банку сохраняют 39,1% вкладчиков.

Опрос проводился в первой половине октября 2025 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек по всей России.