В Самарской области начали тестировать беспилотное аэротакси

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что аэротакси будет стоить около 50 млн рублей

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Беспилотное аэротакси начали тестировать в Самарской области, новый вид транспорта может связать крупнейшие города региона в перспективе 5-10 лет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"В тестовом режиме сейчас экспериментируем с аэротакси. Я сам летал, но больше на полигоне, не над рекой. Между Самарой и Тольятти шикарная Волга, национальный парк "Самарская Лука". Сейчас доехать из центра в центр [занимает] 1,5-2 часа, на аэротакси это будет 20 минут. Но это будут 20 минут над красивейшим нацпарком. Это и туризм, и бизнес-туризм", - сказал Федорищев.

Глава региона сообщил, что само изделие - аэротакси, по консервативной оценке, будет стоить около 50 млн рублей. "Но при этом добавленная стоимость колоссальная, это меняет экономику городов, меняет экономику кооперации городов", - подчеркнул он. По мнению Федорищева, развитие аэротакси сделает крупнейшие города региона - Самару, Тольятти и Сызрань - не просто агломерацией, а единым экономическим пространством для жизни, работы и учебы. По его словам, сроки реализации проекта - 5-10 лет, при условии успешной работы в этом направлении и "чистого неба", при котором полеты разрешены.

В 2025 году в регионе также стартовал эксперимент по беспилотной доставке грузов в сфере торговли. Как сообщил Федорищев, за год должно состояться более 24 тыс. экспериментальных полетов. По его информации, стоимость такой доставки пока на 15% выше курьерской, но при увеличении объемов экономический эффект повысится. Благодаря этому, по словам Федорищева, появится возможность перевести в реальный сектор экономики до 80% курьеров.

