Росконгресс продвигает сотрудничество с 229 партнерами из 90 стран

Советник президента РФ Антон Кобяков выразил уверенность, что совместная работа фонда и ШОС будет полезной для развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия стран-участниц

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Фонд "Росконгресс" продвигает сотрудничество с 229 внешнеэкономическими партнерами из 90 стран. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Главы государств, входящих в ШОС, приняли решение уполномочить руководство Секретариата ШОС и Фонда "Росконгресс" подписать меморандум о взаимопонимании. Росконгресс создан в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в 2007 году, - подчеркнул он на церемонии подписания указанного документа между ШОС и Росконгрессом в Пекине. - Это крупнейший организатор общероссийских, международных конгрессно-выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий, событий в области культуры. Развивается полноформатное сотрудничество более чем с 229 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 90 странах мира".

Кобяков выразил уверенность, что совместная работа Росконгресса и ШОС будет полезной для развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия стран-участниц. Он отметил, что приверженность созидательной философии, принципам открытости, равенства, взаимного уважения привлекает к ШОС растущее число государств мирового большинства. "Это подтверждается впечатляющим составом участников, который представляет обширное пространство от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. Тяньцзиньский саммит убедительно продемонстрировал широкие возможности организации, ее солидный политический, экономический, человеческий и цивилизационный потенциал, - добавил советник президента. - Особое внимание необходимо уделять международному позиционированию. Важным инструментом здесь может служить конгрессная дипломатия, проведение форумов, укрепление личных контактов".

Кобяков напомнил, что у истоков создания ШОС, образованной в начале XXI века, стоят Россия, Китай и страны Центральной Азии. Он обратил внимание, что объединение "играет ключевую роль в процессе формирования системы евразийской безопасности, выступая совместно с другими объединениями региона - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, АСЕАН - в качестве политической и экономической основы для становления Большой Евразии".

"ШОС стоит на пороге своего 25-летия: сегодня это успешно развивающаяся многопрофильная организация, она занимается максимально широким комплексом вопросов международной повестки - от обеспечения региональной безопасности развития торгово-экономических связей до продвижения культурных и гуманитарных связей", - подчеркнул советник президента.

Тесные контакты Росконгресса и ШОС

Как уточнил Кобяков, Росконгресс, выступая в качестве эффективного инструмента дипломатии и диалоговых структур, давно поддерживает тесные контакты с Секретариатом ШОС, высокие представители которого являются постоянными участниками Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и других мероприятий на высшем уровне. Он отметил, что в прошлом году фонд провел более 500 организационных мероприятий, а в 2025 году - около 400. "Росконгресс готов делиться своим богатым опытом в организации конгрессно-выставочной деятельности, форумов, конференций на лидерском уровне", - подытожил советник президента РФ.