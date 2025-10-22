В Раде заявили, что зимнее отопление на Украине находится под вопросом

Это связано с повреждениями газовой системы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", - написал депутат в своем Telegram-канале.

3 октября "Нафтогаз" заявлял о самой массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру. Тогда значительные повреждения получили, в частности, объекты в Полтавской и Харьковской областях. 5 октября компания также заявила о повреждении своих объектов. Как сообщило Минобороны России, ВС РФ нанесли массированные удары по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

7 октября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что на фоне повреждений Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30%. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить порядка €1,9 млрд на импорт топлива, "чтобы пережить зиму".

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины произошли взрывы. Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут заявил в своем Telegram-канале, что в Миргородской районе области были повреждены объекты нефтегазовой промышленности.