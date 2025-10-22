Экспорт свердловских предприятий в Казахстан вырос в два раза за пять лет

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются металлургия, машиностроение и нефтегазовая отрасль

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области увеличили объем экспорта в Казахстан в два раза за последние пять лет, наиболее перспективными направлениями сотрудничества между Казахстаном и регионом сегодня являются металлургия, машиностроение и нефтегазовая отрасль. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Республика Казахстан - это наш первый торговый партнер среди стран СНГ. Наш экспорт в эту страну за последние пять лет вырос в два раза. Многие компании из Свердловской области уже давно и успешно работают на рынке Казахстана. Среди ключевых перспективных направлений для сотрудничества были выделены такие сферы, как электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, автоматизация машиностроения и металлургической промышленности", - приводятся в сообщении слова министра международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслава Ярина.

Делегация Свердловской области в настоящий момент работает на форуме "Свердловская область - Республика Казахстан: уральские решения для казахстанской промышленности" в Астане. На двусторонней встрече представители региона и Союза машиностроителей республики Казахстан обсудили вопросы возможного членства совместных предприятий региона и страны в Союзе. Казахстанская сторона интересуется российскими решениями по автоматизации и роботизации промышленности, а также решениями для энергетики в рамках действующих казахстанских программ развития этой отрасли, подчеркнули в департаменте.

Во время работы в Казахстане делегация Свердловской области встретится с представителями министерства энергетики, министерства промышленности и строительства Республики Казахстан и посетит более 10 промышленных предприятий страны для переговоров о поставках оборудования предприятиям Республики.