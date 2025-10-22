Аналитик Наполитано назвал возможным строительство тоннеля между РФ и Аляской

Президент США Дональд Трамп по своей натуре созидатель и он, вероятно, захочет назвать тоннель "Тоннелем Трампа", отметил блогер

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Строительство тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, возможно в будущем, но не прямо сейчас. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

Ранее спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства тоннеля между РФ и США. По его данным, тоннель, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд.

"Зная его (президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС), я думаю, он был бы рад возможности построить нечто столь грандиозное. И я не удивлюсь, если это произойдет, но не сейчас, не так скоро, - отметил эксперт. - Прямо сейчас, в нынешних геополитических условиях, я не думаю, что это возможно".

Наполитано подчеркнул, что президент США по своей натуре созидатель и он, вероятно, захочет назвать тоннель между Россией и Аляской "Тоннелем Трампа".

"У него осталось еще три года до окончания срока полномочий. Я даже не знаю, может ли тоннель быть построен за три года, но начать, безусловно, возможно", - заключил собеседник ТАСС.