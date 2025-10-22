Т2: E-commerce и ретейл могут проявить интерес к собственным виртуальным операторам связи

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сегмент электронной торговли и ретейлеры могут заинтересоваться идеей создания собственных виртуальных операторов связи (MVNO), сообщила в интервью ТАСС замгендиректора оператора Т2 по коммерческой деятельности, вице-президент "Ростелекома" Ирина Лебедева.

По ее словам, сейчас шире всех на рынке представлены банковские операторы - Т2 как хост-оператор занимает в этом сегменте 87%, а в целом на рынке MVNO доля Т2 превышает 60%. "На текущий момент каждый пятый клиент на нашей сети - это клиент наших MVNO-партнеров", - рассказала топ-менеджер.

"Может случиться так, что за банковскими MVNO интерес к запуску своего оператора придет к e-commerce и ретейлу", - считает Лебедева, и предложила посмотреть, "что из этого выйдет".

Т2 открыт для индивидуальной разработки лучшего решения для каждого заинтересованного партнера, заявила она. Тем не менее Лебедева предупредила, что для выхода на этот рынок требуется долгосрочная и устойчивая бизнес-модель. После аудита целей и проработки бизнес-модели не каждой компании рекомендуется именно MVNO-решение, добавила она.

"Телеком - технологичная, высококонкурентная, зрелая и все более регулируемая индустрия. Это требует наличия актуальных компетенций и на стороне самой компании", - пояснила замгендиректора Т2.