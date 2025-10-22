Завод "Транснефти" завершил предварительные испытания двигателя для поездов ВСМ

Серийный выпуск ТАД 650 планируется начать в ноябре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Челябинский завод "Транснефти" - "Русские электрические двигатели" (РЭД) - завершил предварительные испытания двигателя для высокоскоростного поезда, который будет передвигаться по ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Серийный выпуск двигателя планируется начать в ноябре, говорится в сообщении "Транснефти".

"В Челябинске на заводе "Русские электрические двигатели" успешно завершились предварительные испытания асинхронного электродвигателя ТАД 650. Электродвигатель специально разработан для использования на высокоскоростных поездах нового поколения с конструкционной скоростью 360 км/ ч. Он имеет мощность 650 КВт. Для сравнения, мощность одного тягового агрегата "Сапсана" составляет 510 КВт", - отмечается в сообщении.

Первый опытный образец электродвигателя был изготовлен в 2024 году, а в настоящее время специалисты завода проводят его приемочные испытания. Серийный выпуск ТАД 650 планируется начать уже в ноябре 2025 года. Контрактный график будет выполнен в срок и с надлежащим качеством, отметили в компании.

АО "РЭД" освоило производство нового двигателя из российских комплектующих в сжатые сроки в рамках программы импортозамещения. Оборудование обладает лучшими эксплуатационными и энергетическими характеристиками в сравнении с зарубежными аналогами", - утверждают в "Транснефти". При его создании конструкторы использовали самые современные технологии, применяемые в мировом производстве электродвигателей.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет два часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.