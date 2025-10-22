Т2 призвал добавить банковские приложения в белые списки при блокировках

Замгендиректора оператора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева также отметила важность полного формирования списка - по типам сервисов, по их веб-адресам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Белый список сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, - положительная инициатива, число обращающихся в поддержку с непониманием причин недоступности сети снижается, сообщила в интервью ТАСС замгендиректора оператора Т2 по коммерческой деятельности, вице-президент "Ростелекома" Ирина Лебедева.

Лебедева также отметила важность полного формирования списка - по типам сервисов, по их веб-адресам. "Мы ждем момента, когда банковские приложения и сервисы будут доступны в регионах ограничений в рамках концепции белых списков. Ведь банковский "репертуар" гораздо шире, чем репертуар "мобильный", - также отметила она.

"При этом надеюсь, что дальнейшее движение навстречу потребностям абонентов и бизнеса к привычному качеству мобильного интернета также возможно. Одним из потенциальных вариантов мог бы стать сервис мобильной капчи. Он позволил бы аудитории, которая верифицирована, пользоваться интернетом полноценно. В последние годы регулятор и участники телеком-рынка провели большую работу по верификации данных пользователей на базе "Госуслуг", - пояснила Лебедева.

Captcha как способ называлась министром цифрового развития Максутом Шадаевым в августе. Он говорил, что "когда происходит блокировка", пользователи смогли бы получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости именно по капче.