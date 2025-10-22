Собянин: в Москве продолжится развитие высокотехнологичной инфраструктуры

К 2030 году площади промышленных и офисно-лабораторных объектов в особой экономической зоне будут увеличены в 3,5 раза, также создадут свыше 90 тыс. новых рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Москва продолжит создавать высокотехнологичную инфраструктуру для развития технологического суверенитета России. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва развивает проекты для технологического суверенитета России. Будем создавать необходимую для этого инфраструктуру", - написал Собянин.

Он отметил, что передовой площадкой развития высокотехнологичной промышленности в столице является ОЭЗ "Технополис Москва". К 2030 году площади промышленных и офисно-лабораторных объектов в особой экономической зоне будут увеличены в 3,5 раза, также создадут свыше 90 тыс. новых рабочих мест. В ОЭЗ работают высокотехнологичные кластеры в разных областях: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилей, аккумуляторных батарей, лифтостроения и вертикального транспорта.

Собянин добавил, что еще одним ключевым элементом в развитии высоких технологий в Москве являются технопарки. Всего в городе работает 49 площадок общей площадью свыше 2 млн кв. м, где работают около 75 тыс. специалистов из 2 тыс. компаний.

"В 2026-м продолжим необходимую финансовую поддержку высокотехнологичных предприятий, а также компаний, обеспечивающих производство критически важной продукции, стимулирование научных разработок и исследований, расширение экспорта из Москвы", - подчеркнул мэр.

Поддержка производителей на зарубежных рынках

По словам Собянина, для выхода на зарубежный рынок в Москве функционирует центр "Моспром", куда компании обращаются за подбором и рекомендацией рынков сбыта, содействием в преодолении торговых барьеров, верификацией иностранных контрагентов. "В следующем году в рамках программы Made in Moscow запланировано больше 25 мероприятий, направленных на поддержку столичных производителей за рубежом", - уточнил мэр.

Также помощь по сотрудничеству с зарубежными компаниями оказывает Московский экспортный центр по программе Made in Moscow. С 2017 года заключено свыше 3,9 тыс. контрактов с партнерами из более чем 115 стран.

Развитие малого и среднего бизнеса

Мэр подчеркнул, что город оказывает поддержку и в области развития малого и среднего предпринимательства. "В городе доступна одна из лучших в мире систем поддержки, включая консультационные, финансовые и имущественные меры", - отметил Собянин.

Кроме того, в столице уже сформирована экосистема поддержки инновационных проектов на всех этапах жизненного цикла. Для этого в городе функционирует "Московский инновационный кластер". Платформа i.moscow предлагает больше 50 сервисов и услуг.