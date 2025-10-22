FT: США и Катар считают, что климатические нормы ЕС подрывают его энергобезопасность

Директива Евросоюза о комплексной проверке корпоративной устойчивости представляет собой "экзистенциальную угрозу" росту, конкурентоспособности и устойчивости европейской экономики, отмечается в совместном послании руководству ЕС глав энергетических ведомств двух стран

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. США и Катар предупредили Евросоюз о том, что его законодательство в сфере корпоративной устойчивости, предполагающее крупные штрафы за нарушение компаниями климатических норм, создает "прямые риски" для энергетической безопасности самого сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ознакомившаяся с совместным посланием руководству ЕС глав энергетических ведомств двух стран.

В обращении министра энергетики США Криса Райта и государственного министра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шариды аль-Кааби к европейским лидерам отмечается, что директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости представляет собой "экзистенциальную угрозу" росту, конкурентоспособности и устойчивости европейской экономики и ставит под угрозу ее энергетическую безопасность. Эта директива нанесет ущерб экспорту двумя странами сжиженного природного газа (СПГ), который стал жизненно важным для сообщества после начала конфликта на Украине, говорится в письме.

Райт и аль-Кааби рассматривают подобное европейское законодательство как подрывающее стремление "двух стран и компаний не только сохранить, но и значительно увеличить надежные поставки СПГ в ЕС". "Помимо прямых рисков для энергетической безопасности, директива ЕС <...> также несет угрозу торговле и инвестициям практически всех государств - партнеров сообщества", - отмечают авторы письма. Они считают, что реализация подобных правил "может поставить под угрозу нынешние и будущие инвестиции, занятость и соблюдение недавних торговых соглашений".

Аль-Кааби заявил ранее FT, что Доха прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если страны сообщества будут штрафовать компании на 5% от годовой выручки за несоответствие критериям по выбросам углекислого газа и несоблюдение прав человека. Эти меры, как ожидается, должны вступить в силу с 2027 года и стать частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.