Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с 6 октября

По данным на 10:42, китайская валюта росла на 9,85 копейки - до 11,507 рубля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,5 рубля впервые с 6 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:42 мск, юань рос на 9,85 копейки - до 11,507 рубля. К 10:57 мск курс юаня замедлил рост и находился на уровне 11,498 рубля (+9 копейки).

В это же время индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,97%, до 2 657,87 пункта и 1 029,27 пункта соответственно.