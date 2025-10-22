Китай ожидает от ЕС выполнения обязательств по поддержке свободной торговли

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь надеется, что Европа предпримет практические действия для защиты рыночной экономики и принципов ВТО

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай ожидает от Европы выполнения обязательств по противодействию протекционизму и поддержке свободной торговли. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя перспективы китайско-европейских контактов по вопросу урегулирования торговых вопросов.

"Китай надеется, что европейская сторона выполнит свои обязательства по поддержке свободной торговли и противодействию протекционизму, обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для иностранных предприятий", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также выразил надежду, что Европа "предпримет практические действия для защиты рыночной экономики и принципов ВТО и будет придерживаться надлежащих путей разрешения торговых разногласий посредством диалога и переговоров".