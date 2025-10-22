В Минобороны создали систему контроля исполнения расходов военного бюджета

В частности, утверждены контрольные точки и риск-ориентированные критерии оценки исполнения плановых показателей, отметил первый заместитель главы МО Леонид Горнин

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Система контроля исполнения расходов военного бюджета создана в Министерстве обороны России. Об этом сообщил первый заместитель главы Минобороны РФ Леонид Горнин.

"В Министерстве обороны Российской Федерации создана система контроля исполнения расходов военного бюджета, обеспечившая в 2025 году возможность изыскания внутренних резервов, их перераспределение на финансирование и обеспечение приоритетных мероприятий, в том числе за счет внутренней экономии финансовых средств", - говорится в статье Горнина, опубликованной в газете "Красная звезда". Он отметил, что в процесс исполнения военного бюджета в текущем году введены новые подходы. В частности, утверждены контрольные точки и риск-ориентированные критерии оценки исполнения плановых показателей военного бюджета. Обеспечен непрерывный автоматизированный мониторинг выполнения государственных контрактов и контроль исполнения расходов бюджета ведомства в режиме онлайн с выявлением и оценкой имеющихся рисков своевременной поставки необходимой продукции.

Горнин рассказал, что по результатам внедрения указанных подходов проведена работа по оптимизации расходов ведомства.

По оценке первого замминистра, это позволило перераспределить в текущем году на закупку приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники более 860 млрд рублей за счет оптимизации заданий государственного оборонного заказа в части вооружения, военной и специальной техники, переноса вправо финансирования отдельных мероприятий, оптимизации текущих расходов, экономии по результатам размещения заказов, незаконтрактованных остатков средств, выделенных на осуществление бюджетных инвестиций.