Мишустин обсудил с Когогиным разработку систем автоматизированного проектирования

Премьер-министр считает, что без таких отечественных систем и поддержки жизненного цикла продукции невозможно создавать собственные технологические решения в автомобилестроении

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что без отечественных систем автоматизированного проектирования и поддержки жизненного цикла продукции невозможно создавать собственные технологические решения в автомобилестроении. Об этом речь зашла во время рабочей встречи с генеральным директором "Камаза" Сергеем Когогиным.

"Вы также в центре компетенций занимаетесь импортозамещением программного обеспечения, связанного с проектированием, разработкой автомобильной техники. Был целый ряд сложностей, которые, по мнению практически всех специалистов, преодолеваются", - констатировал Мишустин. "Без современных средств проектирования, систем автоматизированного проектирования, систем поддержания жизненного цикла создавать свои решения будет невозможно. Это связано и с расчетами, и с дизайнерскими разработками", - заметил он.

При этом Мишустин напомнил позицию президента РФ Владимира Путина, которая заключается в том, что нужно иметь свои технологические ключи по критически важным направлениям для безопасности России и для повышения качества жизни граждан. "Здесь, конечно, у "Камаза" особая роль, прежде всего по обеспечению различными машинами строительного сектора, сельского хозяйства, добывающей промышленности и перерабатывающих отраслей. Также очень важная роль по выпуску общественного транспорта, который используется на городских и на пригородных маршрутах", - сказал глава правительства.

Когогин доложил, насколько "Камаз" сейчас погружен в поиск именно суверенных решений, в том числе в области проектирования и эксплуатации своих изделий. "Важно, чтобы не снижались темпы работ, чтобы проекты импортозамещения были реализованы", - заметил на это премьер. Он добавил, что планирует проводить регулярные встречи с руководством "Камаза", собирать экспертов. "Индустриальные центры компетенций будут продолжать с вами работать. Это уже имеет свои плоды. У нас уже достаточно высокий процент внедрения, но надо держать здесь руку на пульсе", - поручил Мишустин и попросил Когогина как руководителя группы активно заниматься этим, собирать людей и регулярно докладывать правительству.

В целом, по оценке главы кабмина, "Камаз" много работает над новым модельным рядом. "Научно-исследовательские и конструкторские работы, вообще труд дизайнеров, проектировщиков сегодня очень важен, поскольку мир движется вперед и, чтобы иметь конкурентные преимущества, необходимо развивать во всем собственные компетенции", - сказал премьер. Он напомнил, что на предприятиях "Камаз" производятся автомобили для грузовых и пассажирских перевозок. Среди них и самосвалы, и краны-манипуляторы, тягачи, автобусы, электробусы. "От результатов деятельности вашей компании напрямую зависит и промышленный рост, и экономика всей страны", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, без профессионалов бесполезно заниматься такими сложными вещами. Он отметил усилия руководства компании, которое серьезно занимается программой профессионалитета, готовя специалистов в Набережных Челнах и работая с передовыми инженерными школами. "Хочу пожелать удачи, успеха и, конечно, чтобы как можно больше молодых ребят, которые учатся "с горящими глазами", приходили к вам на производство, создавали новые удобные, качественные автомобили, самосвалы, тягачи, электробусы и радовали нашу страну, людей современными и конкурентоспособными машинами", - подытожил премьер.